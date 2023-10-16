Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что переехал в Чехию

Протодиакон и известный православный публицист Андрей Кураев в понедельник объявил, что переехал в Чехию. Он один из самых последовательных оппонентов общественной политики Русской православной церкви Московского патриархата. В 2020 году Епархиальный церковный суд лишил Кураева сана за его критические высказывания. Решение вступило в силу в апреле 2023 года, когда его утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кураев появлялся в Праге уже давно. В понедельник он признал, что принял окончательное решение жить в чешской столице.

"Мой московский мир разрушен, – написал Кураев в телеграме. – А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная".

Объясняя, почему он выбрал именно Чехию, Кураев рассказал, что в Праге прошло его детство и там у него ещё остались друзья, бывшие одноклассники.