Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что переехал в Чехию

Протодиакон и известный православный публицист Андрей Кураев в понедельник объявил, что переехал в Чехию. Он один из самых последовательных оппонентов общественной политики Русской православной церкви Московского патриархата. В 2020 году Епархиальный церковный суд лишил Кураева сана за его критические высказывания. Решение вступило в силу в апреле 2023 года, когда его утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Кураев появлялся в Праге уже давно. В понедельник он признал, что принял окончательное решение жить в чешской столице.
"Мой московский мир разрушен, – написал Кураев в телеграме. – А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная".
Объясняя, почему он выбрал именно Чехию, Кураев рассказал, что в Праге прошло его детство и там у него ещё остались друзья, бывшие одноклассники.
- Андрей Кураев - видный религиозный деятель и миссионер, лауреат многих церковных наград. В богословских диспутах у него часто возникали разногласия с официальной позицией РПЦ. В 2014 году он публично критиковал аннексию Россией Крыма, а в 2022 году выступил против войны России в Украине и был оштрафован за "дискредитацию российской армии".
Форум