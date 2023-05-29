Сделали под козырёк. Соцсети о протоиерее, пострадавшем за "Троицу"

В 2022 году, несмотря на протесты музейного сообщества, "Троицу" Андрея Рублёва на несколько дней передали РПЦ в рамках празднования 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. В этом году, несмотря на отсутствие такого юбилея, патриарх Кирилл попросил администрацию президента снова одолжить икону, чтобы выставить её в храме на празднование Троицы. Внезапно для всех, включая и церковь, Путин не просто согласился, но и решил передать знаменитую икону РПЦ насовсем, переместив её из Третьяковской галереи в Сергиеву лавру со временной остановкой в Храме Христа Спасителя.

Новость о передаче шедевра Рублёва церкви вызвала огромное количество резких комментариев. И 23 мая даже казалось, что решение могут отменить: Третьяковка отказалась передавать икону "из-за сложного и нестабильного состояния". А представитель Московского патриархата по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин с пониманием отнёсся к аргументам музейщиков и даже предположил, что в ХСС на праздник будет выставлена копия иконы.

Отдельные оптимисты уже начали праздновать победу.

Андрей Зубов

ОБРАЗУМИЛИСЬ

Слава Богу, по крайней мере на обозримое будущее опасность для «Троицы» Андрея Рублева миновала.

«Икона "Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня из-за сложного и нестабильного состояния. К такому выводу пришли участники заседания в Третьяковской галерее в Москве. Они обсуждали возможность передачи иконы Русской православной церкви.

Представитель Московского патриархата по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что РПЦ с пониманием относится к выводам специалистов.

Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен один из чудотворных списков рублёвской "Троицы". Сама икона, по словам протоиерея, будет передана в Троицкий собор Лавры, когда для неё будет подготовлен специальный киот». Значит - очень нескоро или никогда.

На душе - праздник.

Андрей Десницкий

Ну что, Третьяковка отказалась отдавать Троицу по хотелкам дедушки.

Хорошо бы примеру искусствоведов и музейщиков последовали и другие специалисты в РФ.

Маруся Лежнева

Невероятно горжусь коллегами из Третьяковки, Русского музея и Грабарей.

Иногда свет побеждает тьму!

Но не тут-то было. 26 мая Минкульт подтвердил отправку иконы в ХСС.

Иван Преображенский

Это, конечно, диверсия против Путина 😉 Ведь "Святая Троица" будет выставлена в день рождения Алексея Навального. Копает Кирилл под Путина, а? Мощь мистического сознания пришла в противоречие с календарем.

В тот же день Патриарх Кирилл "освободил" Калинина от должности председателя совета по церковному искусству и реставрации, а заодно и от должности настоятеля храма св. Климента, и запретил его в святослужении.

Андрей Кураев

Управление церковью в режиме истерики

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, г. Москвы и запрещен в священнослужении.

Также протоиерей Леонид Калинин Патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; Патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.



***

Я же говорил, что Калинин мог что угодно говорить на совещании в Третьяковке, но это никак не голос патриарха.

А указ патриарха беззаконен: в нем нет ни указания на каноны, ни срока запрет. На истеричность решениея указываете и то, что никто не назначен на все три освождаемые должности вместо Калинина.

И еще раз: спорить с Кириллом все равно что спорить с советской радиоточкой на кухне. Опция слышания аргументов и реагирования на них отсутствует.

Алена Солнцева

"Троица" Рублева будет мобилизована?

Патриарх Кирилл выразил "скромное пожелание" выдать икону из музея на пару недель. Лично Путину. До того он отправил письмо Антону Вайно с просьбой выдать икону 4 июня в храм Христа Спасителя, "дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих".

А Путин сделал широкий жест и распорядился передать икону РПЦ навсегда.

А экспертный совет Третьяковки отказал в срочной выдаче иконы из-за ее состояния, которое, по мнению экспертов, настолько плохо, что не позволяет транспортировать. Дескать, сначала ее надо вылечить...

Однако в Минкульте решили, что эксперты не правы, и икона не рассыпется, если она повисит две недели в соборе, а уж потом отправится на "плановую реставрацию". Патриарх со своей строны наказал своего подчиненного из числа экспертов за своеволие.

Все-таки в стране должна быть железная дисциплина и решение руководства надо исполнять, а не противоречить.

Александр Архангельский

Протоиерей Леонид Калинин, в котором несомненный искусствоведческий инстинкт взял верх над грубоватым патриархийным началом, не просто снят с настоятельства,но и запрещен в служении. За что? За воспрепятствование перевозу рублевской Троицы в ХХС. Хотя он всего лишь пытался найти компромисс. Дом, начавший делиться сам в себе, продолжает размножаться делением.

Александр Фельдман

Ну а как вы хотели, господа? Чтобы товарищ Гундяев сам себе карман зашил? Куда пойдут массовые пожертвования от прихожан, что массово встанут в очередь в ХХС кланяться древней иконе и класть в церковную кассу соответствующие средства? Шутить изволите, товарищ протоиерей...

Анатолий Несмиян

Есть еще честные люди и в РПЦ. Но как только они появляются, их немедленно убирают. Умные нам не нужны, нам потребны верные.



Главный сказал: передать «Троицу» даже ценой ее гибели - значит, такова ее судьба: умереть. И нечего проявлять близорукость и сомнения. Россия - страна богатая. У нас и после «Троицы» будет что уничтожать.

Игорь Гиркин

Кажется, Гундяев решил "зачистить" Патриархию от последних честных священников - запрещен в служении настоятель Храма во имя Св.Климента Папы Римского протоиерей о.Леонид Калинин.



Отца Леонида знаю лично (не близко, но все-таки, так как неоднократно посещал праздничные службы и Литургию в данном храме, даже на минувшую Пасху удостоился чести нести икону Божьей Матери во время одного из Крестных ходов). Не замечал ни разу каких-либо нарушений со стороны о.Леонида и церковного клира в отношении порядка службы и даже тех (возмутительных и уродливых) требований, которые проводила патриархия во время т.н. "ковидной истерии" (лжицу дезинфицировали спиртом, всех прихожан заставляли нацеплять намордники, на печальной памяти Пасху храм был закрыт и т.п., из-за чего я в этот храм некоторое время просто не заходил). Правда, отец Леонид не скрывал перед прихожанами, что "восторга" по этому поводу не испытывает. Но его мало кто из иереев "испытывал" , если я правильно понимаю... Патриарха всегда поминали во всех положенных случаях.



Отец Леонид пользуется заслуженным уважением и авторитетом в приходе, прекрасно проповедует, службы ведутся образцово, в храме - всегда порядок и благолепие.



Вряд ли о.Леонид нуждается во моей "защите". Скорее - наоборот. Но "пройти мимо" не могу.

На лицо - лишнее подтверждение: "система" топит всех ,кто хоть как-то выбивается из обще-мерзкого стандарта тотального лицемерия и насквозь лживого подхалимства. Что в государстве, что в Церкви. При этом "система" уже не способна понять ,что "топит" она как раз тех, на чьем авторитете у населения (в данном случае - у православных христиан) она еще держится.

Владимир Хутарев-Гарнишевский

Возмущен увольнением и запретом в служении отца Леонида Калинина. Один из самых образованных и здравомыслящих священнослужителей Москвы, профессиональный реставратор, который принес немало пользы сохранению культурного наследия Церкви. Понимает ли патриарх, что подобными поступками он не подрывает уважение к себе лично, которого давно уже нет у многих, но и дискредитирует руководство РПЦ?

Эльвира Вихарева

Несмотря на то, что мы все знаем про эту власть, иллюзии еще сохраняются. Ну ведь правда – под камеры же они кровь пока не лакают, на людей н кидаются и даже говорят зачастую без мата. Но бывают события, приоткрывающие дверь на ту кузню, где разделывают людей, чтобы потом в виде паштета подать к царскому столу.



Сегодня такое событие случилось – с церковных небес низвергли отвечавшего в РПЦ за культуру протоиерея Леонида Калинина.



Нет, он не молился за мир, не сочувствовал Украине и даже не напевал на службе «Богородица, Путина прогони».



Он просто недостаточно ретиво бросился исполнять приказ Гундяева о «Троице». Фактическом уничтожении иконы. Потому что тот же Калинин позволил себе сказать, что надо бы подготовить капсулу с нужным режимом хранения.



И все. Низвергнут.



Потому что «не должно сметь свое суждение иметь».



Абсолютная власть Гундяева сначала вскружила, а потом и вовсе отвинтила ему голову. Человек реально парит в космосе – тот самом, где Гагарин не видел бога. И любое несогласие со своими самыми мудрыми решениями воспринимает как личное оскорбление. И требует голову на блюде – правда, уже не свою.



Это – Церковь, структура, в которой власти далеко не так много, как в государстве. У Кирилла нет ядерной кнопки. И даже «новичка», думаю, нет.



А теперь умножьте этого самого Кирилла на все ресурсы Российской Федерации. И вспомните, что Путин сидит на троне с 2009 года. На 8 лет меньше Путина.



И поймите, в какое Малое Магелланово облако улетела голова дорогого Владимира Владимировича.

Православие и зомби

Судя по такой быстрой и жесткой реакции (не просто сняли с должностей, а запретили в служении! как всегда, совершенно неканонично), патриарху понадобилось публично наказать и продемонстрировать это.

Если бы в ХХС поехал список, то и патриарх, и президент выглядели бы слабо: подчиненные с обеих сторон открыто саботировали их решения.



Если добавить конспирологии: Калинин дал комментарий Интерфаксу 23 мая, а 24 мая патриарх встречался с президентом.

Вероятно, патриарху на этой встрече или в другой момент указали на недостаточную твёрдость позиции по Троице.

Патриарх занервничал, а когда он нервничает из-за начальственных окриков, он всегда сливает крайнего (вспомним историю с опалой Чаплина или увольнением сотрудников пресс-службы, неудачно стёрших часы с фотографии).



Вот ведь ситуация: даже гиперлояльный хам протоиерей Леонид Калинин может вызывать сочувствие, как любая жертва произвола и несправедливости. Кстати, искусствоведы говорят, что вопросы он задавал вполне профессиональные и экспертный уровень у него хороший.



UPD: А может быть, всё вообще очень просто: Калинин, как бы он ни вёл себя на совете, подписал протокол.

То есть, согласился с мнением реставраторов, искусствоведов и музейных чиновников, что сейчас икона не в том состоянии, чтобы её тревожить переездами. Говорить он мог всё, что угодно. Подпись под протоколом и есть "противодействие вывозу".

Сергей Чапнин

Указ Кирилла "о полном изгнании" прот. Леонида Калинина - это прекрасное подтверждение того, что когда патриарха охватывают внезапные приступы гнева, ему совершенно наплевать на каноны, церковное право, и даже те документы РПЦ, которые он сам сочинял и утверждал.

Я вижу как минимум три таких нарушения:

1) не указано, на основании каких канонов Калинин запрещен в служении,

2) не указано, на какой срок он запрещен в служении,

3) за одно [недоказанное] преступление Калинин наказан дважды - лишен настоятельства и запрещен в служении.

Другими словами, перед нами еще одно яркое подтверждение, что патриарх Кирилл не может быть гарантом соблюдения церковных правил и порядка, установленного в Церкви.

Патриарх без всякого стеснения творит беззаконие.

РПЦ молчит дальше.

Позор.

PS: Сам Калинин - мрачная фигура, но об этом следует написать отдельно.

О том, что Калинин — не такой защитник всего хорошего, каким его начали себе представлять противники передачи иконы церкви, начали писать сразу.

Андрей Ростовцев

Расширенный Реставрационный совет № 87 от 15 мая 2023 года постановил: «Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника.»

Протоирей Леонид Калинин (присутствовавший на заседании Расширенного Реставрационного совета): «Наше сегодняшнее собрание отнюдь не приведёт к тому, что никогда «Троицу» никуда вывозить не будут. Если будет политическое решение принято руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырёк и вывезите. И никуда никто не денется.»

На минутку представил себе росгвардейцев с кувалдами, выламывающих дверь в реставрационную мастерскую

Андрей Воровьёв

В связи с увольнением главного по искусству в РПЦ вспомнился анекдот из истории русского театра. Уже после революции звезда московской сцены Александр Южин играл в какой-то советской пьесе про трудные будни рабочего класса. Что поделать, и старшему поколению "Дома Островского" приходилось адаптироваться к новым реалиям. У Южина это получалось хуже, чем у остальных. Привыкший к ролям классического репертуара, исполненных в особенной, несколько напыщенной манере старого Малого, он и в пьесе про пролетариат не мог переломить себя. Выходя на сцену, артист по-шекспировски вздымал руки, вставал в просцениум и четким сильным басом произносил в зал: "Рабочий я! Уволен за бунтЫ!". В общем, зритель не верил...

Гсподин Калинин сейчас оказался в роли Южина. Он тоже старался, вел себя на Реставрационном совете в ГТГ немного нагло и рассказывал сотрудникам музея, что если прикажут, они под козырек и.тд. Но, видимо, с точки зрения начальника этого было мало.

Вывод один - в руководстве РПЦ по поводу Троицы истерика. Столь быстрые и столь публичные орг.выводы - признак апокалиптических настроений, страха (что отменят) и дальнейшего вкручивания в то пике, из которого ни один героический пилот уже не вынесет. В общем, вот оно, психологи, настроение "элит" к 27.05.2023. Кстати, образы многих весьма узнаваемы среди героев театральной звезды прошлого. Все-таки Южин был хороший артист

Сергей Шокарев

Мне не жалко о. Леонида Калинина, запрещенного в служении за то, что не смог продавить на Реставрационном совете Третьяковской галереи решение о переносе рублевской "Троицы" в Лавру. Напомню, что о. Леонид не только настоятель ц. Св. Климента в Замоскворечье, но также член Патриаршего совета по культуре и один из творцов языческого капища, известного под названием Храм Вооруженных Сил.

О. Леонид был настойчив, требователен и строг к музейщикам. В комиссарской манере он заявил: "Если будет политическое решение принято руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырёк и вывезите. И никуда никто не денется".

Как в воду глядел, получается.

Помимо прочего, о. Леонид поделился своим видением РПЦ:

"Церковь раньше, может быть, воспринималось, как какая-то темная, отсталая страшная сила, которая хочет все разрушить… мракобесие и так далее. Нет, сейчас все это по-другому мы имеем такое же образование, как у вас, может быть, иногда где-то и больше, не в этом дело. Мы вместе отвечаем за эти святыни".

Вот теперь, думаю, и сам о. Леонид понимает кто "темная, отсталая, страшная сила, которая хочет всё разрушить" (и это, на мой взгляд, не Церковь, а нынешний епископат).

А вот за "Троицу" и за хранителей и реставраторов Третьяковской галереи, действительно, страшно. Мой недолгий музейный опыт все же позволил мне понять - каким высоким профессионализмом, чрезвычайной ответственностью и трепетным отношением к музейному предмету отличаются хранители и реставраторы. Вокруг "Троицы" эти качества умножены тысячекратно. Реставраторы наблюдают эту икону под микроскопом десятки лет подряд, высоко неся свое поистине священное служение этому величайшему произведению мировой культуры, оберегая "Троицу" как собственного ребенка...

И тут является, сияя голенищами, государство-агрессор с тупым требованием во что бы то ни стало произведение кисти Рублева доставить в Храм Христа Спасителя в аккурат на 4 июня. Потому, видать, что главный пахан решил купить себе таким языческим образом фарта. "Тараканище" в чистом виде, вот только склюнуть некому. Как бы ни прыгали современные мрако-бесы и мрако-бесенята, у них может получиться только в очередной раз нанести повреждения "Троице" и терроризировать хранителей и реставраторов. Глупо думать, будто что-то измениться от попытки Кирилла Гундяева служить перед рублевской иконой "Троица". "…Мужа кровей и льстива гнушается Господь".

Марина Калинина

Леня Калинин - мой одноклассник по МСХШ, комсорг класса, потом комсорг в Суриковском институте. Очень правильный мальчик, далеко пошедший В церковной иерархии - протоиерей, это высшая карьерная точка для белого священослужителя, дальше можно двигаться только постригшись в монахи. И священнослужебная жизнь у него была более чем успешной - он руководил художественными работами при восстановлении ХХС; храма «святой Военщины» в Патриоте, восстановлением храма в Клементовском переулке, где и служил до последнего времени. История с Троицей (если он действительно посодействовал ее непередаче) мне кажется немного удивительной…

У меня впечатление от этого гонения весьма двоякое.. - т.к. РПЦ МП безусловно в ближайшее время ждет реформация и полная смена руководства, мой умный однокласник или его не менее умный начальник - «подстилают соломку» на потом под защитника «Троицы», страстотерпца, так сказать.

Храм "святой Военщины" — Храм Вооружённых Сил. В 2020-м Калинин объяснял прессе, почему в нём нужно размещать портреты Путина и Сталина (которые в конце концов в храме решили всё же не размещать).

Несмотря на все претензии к Калинину, из публичных фигур решение о его увольнении Калинина защищает, кажется, лишь околокремлёвский политолог Сергей Марков.

Троица. 1. Патриарх и Президент решили, что великая икона Троица Андрея Рублева, один из символов Руси, в это трудное для Руси время должна не висеть экспонатом в музее, а быть в Храме и вдохновлять народ православной Руси на преодоление трудностей.

2. Эксперты от искусства, многие из которых западники и атеисты и протестанты, поставили цель сорвать возвращение иконы Троицы церкви.

3. Они заявили, что Троица Рублева не столько икона, сколько произведение искусства и это произведение может повредиться от переезда в Храм.

4. Эта коалиция прозападных искусствоведов используя административные ресурсы и свои связи в структурах бюрократии, многие из которых тоже западники и атеисты, пытается блокировать даже перенос иконы в храм Христа Спасителя.

5. Измена проникла и в клир.

6. Патриарх Кирилл за препятсвие переносу иконы Троицы в храм уволил связенника председателя экспертного совета по искусству и запретил ему служение вообще.

7. То есть в РПЦ уволили иностранного агента.

8. А в министерстве культуры иностранные агенты все ещё во многом у власти. И продолжают не допускать икону Троицы в православный храм.

Андрей Десницкий

Если они своими руками уничтожат ради своих хотелок главную русскую икону (чего я категорически не желаю) - может, это хоть кому-то откроет глаза.

Икона бесценна.

Но жизнь каждого ребёнка, мирно спящего в своей постели, не менее бесценна.

Может быть, хоть тогда у кого-то шевельнется если не совесть, то хотя бы суеверие: видать, Богу не нужно их убийство.