Проукраинские хакеры взломали сайт Московского городского БТИ

Связанные с Украиной хакеры в ночь на 7 августа взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. На это обратило внимание издание "Важные истории".

В сообщении на главной странице сайта хакеры заявляют, что получили данные о владельцах недвижимости в Москве. "Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины", - говорится в заявлении.

Сейчас сайт МосгорБТИ не работает. В учреждении пока не прокомментировали взлом.

В заявлении хакеров даны ссылки на их страницы в твиттере и телеграме. В твиттере сказано, что они "айтишники, работающие для мира в Украине". Ранее аккаунт "sudо rm -RF" упоминался в связи с крупнейшей кибератакой на Rutube в мае 2022 года. Также группировка брала ответственность за взлом сайта системы фонда "Сколково" в мае 2023 года, пишут "Важные истории".

Московское городское бюро технической инвентаризации занимается техническим учётом московской недвижимости. Здесь собраны актуальные сведения о квартирах, жилых многоэтажных зданиях, частных домах, загородных участках, включая информацию об их собственниках.