Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

Провал и оправдания. Владимир Абаринов – об афганском фиаско

14 апреля 1975 года президент Джеральд Форд пригласил в Белый Дом законодателей, чтобы убедить их принять закон о чрезвычайной помощи Южному Вьетнаму. Средства предназначались для эвакуации южновьетнамцев, сотрудничавших с Америкой. "Не думаю, что к этим людям следует относиться иначе, чем к другим – венграм, кубинцам, евреям из Советского Союза", – сказал президент. Молодой сенатор от штата Делавэр возразил: "Я не уверен, что смогу проголосовать за возвращение американских войск, чтобы вытащить вьетнамцев. Я проголосую за любую сумму, предназначенную для эвакуации американцев". Спустя девять дней он говорил в Сенате: "Я не верю, что Соединенные Штаты имеют обязательство, моральное или иное, эвакуировать иностранцев – за исключением, пожалуй, персонала иностранных посольств в Сайгоне. У Соединенных Штатов нет обязательства эвакуировать одного или сто тысяч одного вьетнамца". Этим сенатором был Джо Байден. Он опасался, что, вернув необходимые для эвакуации войска в Южный Вьетнам, Америка снова ввяжется в войну. Принять закон не успели: 30 апреля Сайгон пал.


Пожилые вьетнамцы из числа тех, кому удалось тогда эвакуироваться и стать гражданами США, не забыли этих слов. На президентских выборах 2020 года большинство избирателей-вьетнамцев проголосовало за Дональда Трампа. 6 января южновьетнамский флаг развевался среди прочих над толпой, штурмовавшей Капитолий.

Когда в начале июля журналистка спросила, не будет ли эвакуация из Афганистана напоминать Сайгон 1975 года, президент даже обиделся: "Ни малейшего сходства. Ситуации несравнимы". Еще 10 августа он говорил журналистам, что афганские правительственные силы превосходят талибов и числом, и уменьем, и вооружениями, что США снабжают их всем необходимым и платят им зарплату, так что они ещё вполне способны дать отпор, и дело кончится национальным примирением. Президенту, как уверяют журналисты, не докладывали, что афганские военные уже несколько месяцев не получают зарплаты, топлива и боеприпасов, ему лгал президент Гани, обещая мобилизовать мощное сопротивление, разведка уверяла, что до окончательной победы "Талибана" времени ещё много. Может быть, два года. Именно столько продержалась в свое время после ухода американцев южновьетнамская армия.

"Застигнуты врасплох", – писала в июле пресса о чинах американской администрации, ссылаясь на "некоторые оценки" разведки, согласно которым Кабул падет "не позднее чем через полгода". Но ни двух лет, ни полугода, ни даже двух месяцев у Америки уже не было.

Сегодня эвакуация из Сайгона, которую в Америке привычно считали паническим бегством, выглядит идеально организованной. В результате операции "Порывистый ветер", продолжавшейся двое суток, удалось вывезти более 50 тысяч человек, включая 2678 сирот. В общей сложности территорию Южного Вьетнама тогда разными способами покинули и получили убежище в США почти 139 тысяч вьетнамцев. Северовьетнамская армия не препятствовала исходу.

Когда Великобритания проиграла войну бурам, Редьярд Киплинг сказал: "Для провала – сорок мильонов причин, оправданий – ни одного"

Об эвакуации из Афганистана никто в Вашингтоне не думал до середины июля, когда в Государственном департаменте была наконец сформирована рабочая группа. Конгресс ещё в 2009 году принял закон о специальных иммиграционных визах для афганцев – союзников США. Квота была определена в 34 500 виз (в это число не входят члены семьи заявителей). В 2014 году она была увеличена еще на 7000. Однако процедура оформления виз была исключительно сложной и затягивалась на годы при официальном сроке 410 календарных дней. На конец первого квартала этого года 10 859 виз оставались неиспользованными. Мало того: администрация Трампа всячески затягивала процедуру. Если в последние три месяца президентства Барака Обамы специальные визы получили 5306 афганцев, считая членов их семей, то за весь последний год президентства Трампа – всего 1799. Квоту специальных виз для переводчиков из Афганистана и Ирака, работавших с американскими войсками, Дональд Трамп сократил в 10 раз, с 500 до 50 человек в год. Когда в посольстве США в Кабуле жгли секретные документы, то спалили и паспорта просителей виз – разумеется, чтобы не навредить им. Между тем правозащитники оценивают число афганцев, нуждающихся в защите на сегодняшний день, в 300 тысяч человек.

Утро 11 августа Байден и его вице-президент Камала Харрис встретили в праздничном настроении. Накануне Сенат принял президентский законопроект о модернизации инфраструктуры США на сумму в 1,2 триллиона долларов, которую Байден назвал "инвестицией в будущее Америки". На следующий день верхняя палата утвердила бюджетную заявку администрации на 3,5 триллиона. Голосование завершилось в 4 часа утра. Байден и Харрис наблюдали за ним по телевизору. В знак победы они стукнулись кулаками.

Теперь, после трудов праведных, президент собирался в отпуск – сначала в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид, затем домой в Делавэр. Западное крыло Белого дома уже наполовину опустело. Кто-то из сотрудников назвал его в тот день "городом-призраком". Однако в то же утро из Афганистана стала поступать угрожающая информация. На вечернем совещании президента со старшими должностными лицами, отвечающими за национальную безопасность, царило уныние. Президенту сообщили, что в Афганистане всё очень плохо, что развязка наступит гораздо раньше, чем ожидалось. Но и тогда никто не предполагал, что до падения Кабула осталось всего три дня.

Феноменальную беспечность администрации Байдена трудно объяснить. Ведь не коллективное же это умопомрачение. Некомпетентность? Самообман? Равнодушие? В любом случае это оглушительный провал, гуманитарная трагедия исторического масштаба. Когда Великобритания проиграла войну бурам, Редьярд Киплинг сказал, как отрезал: "Для провала – сорок мильонов причин, оправданий – ни одного".

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG