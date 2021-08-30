Провал и оправдания. Владимир Абаринов – об афганском фиаско

14 апреля 1975 года президент Джеральд Форд пригласил в Белый Дом законодателей, чтобы убедить их принять закон о чрезвычайной помощи Южному Вьетнаму. Средства предназначались для эвакуации южновьетнамцев, сотрудничавших с Америкой. "Не думаю, что к этим людям следует относиться иначе, чем к другим – венграм, кубинцам, евреям из Советского Союза", – сказал президент. Молодой сенатор от штата Делавэр возразил: "Я не уверен, что смогу проголосовать за возвращение американских войск, чтобы вытащить вьетнамцев. Я проголосую за любую сумму, предназначенную для эвакуации американцев". Спустя девять дней он говорил в Сенате: "Я не верю, что Соединенные Штаты имеют обязательство, моральное или иное, эвакуировать иностранцев – за исключением, пожалуй, персонала иностранных посольств в Сайгоне. У Соединенных Штатов нет обязательства эвакуировать одного или сто тысяч одного вьетнамца". Этим сенатором был Джо Байден. Он опасался, что, вернув необходимые для эвакуации войска в Южный Вьетнам, Америка снова ввяжется в войну. Принять закон не успели: 30 апреля Сайгон пал.



Пожилые вьетнамцы из числа тех, кому удалось тогда эвакуироваться и стать гражданами США, не забыли этих слов. На президентских выборах 2020 года большинство избирателей-вьетнамцев проголосовало за Дональда Трампа. 6 января южновьетнамский флаг развевался среди прочих над толпой, штурмовавшей Капитолий.



Когда в начале июля журналистка спросила, не будет ли эвакуация из Афганистана напоминать Сайгон 1975 года, президент даже обиделся: "Ни малейшего сходства. Ситуации несравнимы". Еще 10 августа он говорил журналистам, что афганские правительственные силы превосходят талибов и числом, и уменьем, и вооружениями, что США снабжают их всем необходимым и платят им зарплату, так что они ещё вполне способны дать отпор, и дело кончится национальным примирением. Президенту, как уверяют журналисты, не докладывали, что афганские военные уже несколько месяцев не получают зарплаты, топлива и боеприпасов, ему лгал президент Гани, обещая мобилизовать мощное сопротивление, разведка уверяла, что до окончательной победы "Талибана" времени ещё много. Может быть, два года. Именно столько продержалась в свое время после ухода американцев южновьетнамская армия.



"Застигнуты врасплох", – писала в июле пресса о чинах американской администрации, ссылаясь на "некоторые оценки" разведки, согласно которым Кабул падет "не позднее чем через полгода". Но ни двух лет, ни полугода, ни даже двух месяцев у Америки уже не было.



Сегодня эвакуация из Сайгона, которую в Америке привычно считали паническим бегством, выглядит идеально организованной. В результате операции "Порывистый ветер", продолжавшейся двое суток, удалось вывезти более 50 тысяч человек, включая 2678 сирот. В общей сложности территорию Южного Вьетнама тогда разными способами покинули и получили убежище в США почти 139 тысяч вьетнамцев. Северовьетнамская армия не препятствовала исходу.

Когда Великобритания проиграла войну бурам, Редьярд Киплинг сказал: "Для провала – сорок мильонов причин, оправданий – ни одного"

Об эвакуации из Афганистана никто в Вашингтоне не думал до середины июля, когда в Государственном департаменте была наконец сформирована рабочая группа. Конгресс ещё в 2009 году принял закон о специальных иммиграционных визах для афганцев – союзников США. Квота была определена в 34 500 виз (в это число не входят члены семьи заявителей). В 2014 году она была увеличена еще на 7000. Однако процедура оформления виз была исключительно сложной и затягивалась на годы при официальном сроке 410 календарных дней. На конец первого квартала этого года 10 859 виз оставались неиспользованными. Мало того: администрация Трампа всячески затягивала процедуру. Если в последние три месяца президентства Барака Обамы специальные визы получили 5306 афганцев, считая членов их семей, то за весь последний год президентства Трампа – всего 1799. Квоту специальных виз для переводчиков из Афганистана и Ирака, работавших с американскими войсками, Дональд Трамп сократил в 10 раз, с 500 до 50 человек в год. Когда в посольстве США в Кабуле жгли секретные документы, то спалили и паспорта просителей виз – разумеется, чтобы не навредить им. Между тем правозащитники оценивают число афганцев, нуждающихся в защите на сегодняшний день, в 300 тысяч человек.



Утро 11 августа Байден и его вице-президент Камала Харрис встретили в праздничном настроении. Накануне Сенат принял президентский законопроект о модернизации инфраструктуры США на сумму в 1,2 триллиона долларов, которую Байден назвал "инвестицией в будущее Америки". На следующий день верхняя палата утвердила бюджетную заявку администрации на 3,5 триллиона. Голосование завершилось в 4 часа утра. Байден и Харрис наблюдали за ним по телевизору. В знак победы они стукнулись кулаками.

Теперь, после трудов праведных, президент собирался в отпуск – сначала в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид, затем домой в Делавэр. Западное крыло Белого дома уже наполовину опустело. Кто-то из сотрудников назвал его в тот день "городом-призраком". Однако в то же утро из Афганистана стала поступать угрожающая информация. На вечернем совещании президента со старшими должностными лицами, отвечающими за национальную безопасность, царило уныние. Президенту сообщили, что в Афганистане всё очень плохо, что развязка наступит гораздо раньше, чем ожидалось. Но и тогда никто не предполагал, что до падения Кабула осталось всего три дня.



Феноменальную беспечность администрации Байдена трудно объяснить. Ведь не коллективное же это умопомрачение. Некомпетентность? Самообман? Равнодушие? В любом случае это оглушительный провал, гуманитарная трагедия исторического масштаба. Когда Великобритания проиграла войну бурам, Редьярд Киплинг сказал, как отрезал: "Для провала – сорок мильонов причин, оправданий – ни одного".

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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