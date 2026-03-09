В сети опубликованы материалы судмедэкспертизы тела Навального

В интернете сегодня была опубликована официальная судебно-медицинская экспертиза с результатами вскрытия тела российского оппозиционного лидера Алексея Навального, погибшего в колонии 16 февраля 2024 года.

Российские власти утверждали, что смерть Навального была вызвана "естественным причинами", позднее международными исследованиями было установлено, что его отравили ядом эпибатидин.

Скандал вокруг публикации

Полностью документ с фотографиями тела Навального выложил телеграм-канал "Черное зеркало", который ранее публиковал утечки и удалялся администрацией Telegram за доксинг.

Одну из фотографий вместе с материалами опубликовало издание The Insider, однако после критики, в том числе со стороны вдовы Навального Юлии, убрало ее и принесло извинения.

Что говорят данные экспертизы

Глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что данные экспертизы находились у ФБК полтора года, но что документ не имеет общественной значимости, поскольку официальная судмедэкспертиза - "стерильная и вычищенная". Она опубликовала фрагменты экспертизы, из которой следовало, что причиной смерти Навального стало "комбинированное заболевание".

При этом врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Алексея Навального после отравления "Новичком" в 2020 году, заявил The Insider, что данные официальной судмедэкспертизы "не согласуются с официальной версией о смерти, но согласуются с версией об эпибатидине".

Что известно об эпибатидине

В феврале 2026 года Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии веществом эпибатидин, которое в природе встречается в яде древесной лягушки.

При этом Радио Свобода обратило внимание, что эпибатидин синтезировали в ГосНИИОХТе - том самом институте, где в 1970-е разработали токсины семейства "Новичок", которым Навального пытались отравить в 2020 году.

В Кремле обвинения отвергают. Причастный к предыдущему отравлению Навального оперативник ФСБ Александр Самофал получил звание генерал-майора.