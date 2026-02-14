The Insider: Навальный был убит в колонии ядом эквадорской лягушки

Оппозиционер Алексей Навальный погиб в российской колонии 16 февраля 2024 года в результате отравления веществом под названием эпибатидин. Речь идёт о сверхтоксичном яде из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Это утверждает издание The Insider. По его данным, то, что Навальный был убит именно этим ядом, подтвердили эксперты из пяти стран - это Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Утверждается, что они проанализировали биоматериалы Алексея Навального, которые удалось вывезти за границу после его гибели.

Утверждается, что представители стран, где расположены лаборатории, сделают заявление о причинах гибели Навального на конференции по безопасности в Мюнхене. Официально это пока не подтверждалось. Два года назад на полях этой конференции Юлия Навальная сообщила о смерти мужа.

Соратники Навального обвиняют российские власти в его убийстве. Вдова политика Юлия Навальная в сентябре прошлого года сообщала, что зарубежные лаборатории установили, что он был отравлен, но при этом, по её словам, они отказывались сообщить, каким именно ядом. В 2020 году Навального отравили ядом "Новичок", тогда он выжил.

The Insider поясняет, что эпибатидин - нейротоксин, воздействующий на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы. Эти рецепторы участвуют в передаче болевых ощущений, а также в движении и других функциях. Эпибатидин вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания.

Эпибатидин был открыт Джоном Дейли в 1974 году, однако его структура была полностью выяснена только в 1992 году. Исследования показывают, что этот яд практически не метаболизируется в организме человека. Максимальная концентрация в мозге достигается примерно через 30 минут после попадания в организм.

The Insider приводит мнение врача-реаниматолога Александра Полупана, лечившего Навального при отравлении "Новичком". По его мнению, то, что известно о симптомах Навального перед смертью, согласуется с тем, что известно о воздействии эпибатидина на организм человека.

Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк" в посёлке Харп 16 февраля 2024 года. Об этом сообщило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По утверждению ведомства, политик "после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", а реанимационные мероприятия результатов не дали. Тело Навального следователи отдали его матери только 24 февраля. Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.