Прямых зарубежных рейсов из России стало втрое меньше, чем в СССР

Летом 2026 года из России можно будет улететь прямыми рейсами в 31–32 страны — это на 25% меньше, чем зимой, и примерно в три раза меньше, чем во времена СССР, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации объяснили сокращение числа направлений сезонными, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с войной в Персидском заливе.

Сейчас прямые рейсы доступны, в частности, в Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Северную Корею и Эфиопию.

Из летнего расписания исчезли рейсы в Бахрейн, Кувейт и частично в Саудовскую Аравию. Также приостановлены полеты в Алжир и на Сейшельские острова.

При этом, по данным "Аэрофлота", в апреле 2026 года группа его компаний, увеличила число международных рейсов на 7,3% по сравнению с апрелем прошлого года. За первые четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток группы вырос на 8,8% – до 4,4 миллионов человек.

В АТОР напомнили, что во времена так называемого железного занавеса "Аэрофлот" выполнял рейсы примерно по 80–90 зарубежным направлениям, а к концу советского периода прямое авиасообщение существовало почти со 100 странами.

Больше новостей Радио Свобода: