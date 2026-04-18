Псковича оштрафовали за листовки "РКН следит за тобой"

Жителя Пскова оштрафовали на тысячу рублей за расклейку 9 апреля листовок с надписью "РКН следит за тобой", сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Суд счёл листовки, на которых была изображена главная крепость Мордора, где Око Саурона заменено на логотип Роскомнадзора, демонстрацией символики экстремистской организации, потому что обнаружил на листовке также "гранату с наложенной на неё молнией".

УМВД по Псковской области заявили, что листовки содержали "недостоверные сведения о деятельности государственных органов".

В пятницу 17 апреля суд в Улан-Удэ отклонил иск Бурятского отделения КПРФ против администрации города из-за отмены согласования митинга "За свободный Интернет!", пишет издание "7x7".

Региональные медиа опубликовали новости об отмене митинга ещё до официального ответа администрации. Чиновники сразу же подтвердили заявления прессы, сообщив, что вынуждены отозвать согласование из-за того, что организаторы опубликовали информацию о митинге в соцсетях.

Рассматривая иск КПРФ, суд установил, что интерес к митингам "за свободный интернет" значительно превышает параметры, указанные в заявках на проведение митингов. Ссылаясь на данные, предоставленные администрацией Улан-Удэ, суд указал, что публикации о митинге в Бурятии набрали более 50 тысяч просмотров, а потенциальная аудитория по стране могла достигать 700 тысяч человек. Даже минимальная явка – около 1% – означала бы участие примерно семи тысяч человек при согласованных 500.

Эти расчеты стали ключевым аргументом при отказе в удовлетворении иска КПРФ. Власти города представили на заседании скриншоты из соцсетей и мессенджеров, чтобы подтвердить высокий интерес к акции.

Российские власти в феврале объявили о дальнейших мерах по ограничению мессенджера Telegram, обвиняя его в несоблюдении законодательства, а в марте начали кампанию за ограничение пользования VPN.