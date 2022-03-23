Псковская журналистка Светлана Прокопьева уехала из России

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, сотрудничающая с сайтом Север.Реалии, уехала из России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин.
Несколько дней назад, рано утром, 18 марта полицейские пришли к журналистке с обыском. Они выбили дверь в её дачном доме, свалили Прокопьеву с кровати лицом в пол, надели наручники и увезли на допрос. Обыски одновременно проводились у местных независимых журналистов и оппозиционных политиков. Прокопьева находится в статусе свидетеля по делу о клевете в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Порочащими губернатора сведениями полицейские считают запись в анонимном телеграм-канале "Гремячая башня" от 10 марта. Её авторы критиковали политику главы региона по отношению к независимым СМИ и писали, что считают неуместными публикации о гибели псковских военных на Украине, которые Ведерников делал в своем инстаграме.
Активисты и журналисты связывают обыски с их критикой "так называемой спецоперацией, которую российские власти проводят в Украине".
- В 2020 году Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине теракта в здании ФСБ Архангельска, где погиб 17-летний Михаил Жлобицкий. Обвинение требовало для журналистки 6,5 лет колонии. Суд признал её виновной и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
- В поддержку Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и гражданские активисты.
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