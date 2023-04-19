Российского публициста Александра Архангельского не пустили в Грузию вечером 18 апреля. Об этом сообщил он сам в фейсбуке.

По словам Архангельского, его "подробнейшим образом расспрашивали об Абхазии, был, не был, что говорил, чего не говорил". После этого публицисту сказали, что его не пропустят на территорию Грузии и депортируют тем же самолётом. Причины этого решения ему не объяснили.

Блогер Николай Левшиц обнаружил статью Архангельского с высказываниями о грузинских автономиях Абхазии и Южной Осетии, насписанную за несколько месяцев до вторжения России на территорию Грузии в 2008 году. По предположению Левшица, эти высказывания публициста могли стать причиной отказа во въезде в Грузию.

Архангельский прилетел в Тбилиси на показ документального фильма "Голод", соавтором которого он является. По его словам, "встречи" состоятся: он примет в них участие дистанционно.

Ранее на этой неделе Архангельский уволился из Высшей школы экономики по инициативе руководства.