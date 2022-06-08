Пушилин отправил в отставку правительство "ДНР" 

Назначенный Кремлём глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин издал в среду указ об отставке правительства "ДНР" и его председателя Александра Ананченко. Пушилин объяснил это "необходимостью убыстрить интеграционные процессы" с Россией. Украинские власти считают неподконтрольные ей территории Донбасса "временно оккупированными" и ведут за них ожесточённые бои с российской армией и местными сепаратистами.

В среду же новым главой правительства "ДНР" стал Виталий Хоценко. Известно, что ему 36 лет, он уроженец Днепропетровска, в раннем возрасте переехавший с семьёй в Москву. Хоценко окончил МГУ по специальности "социология", позже - .

магистратуру Российской Академии Народного Хозяйства и Госcлужбы при президенте РФ.

С марта 2010 года Хоценко занимал различные должности в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в декабре 2013-го стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а в сентябре 2019-го - директором департамента промполитики и проектного управления Минпромторга РФ.

Сообщается, что кандидатуру Хоценко на должность главы правительства "ДНР" одобрили депутаты Народного совета сепаратистской республики. Ранее этот совет некоторое время возглавлял Пушилин.