Панк-группу Pussy Riot внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из обновления списка Росфинмониторинга.



В декабре 2025 года группу объявили "экстремистской организацией" в России. Иск о признании Pussy Riot экстремистским в ноябре подала Генпрокуратура. Ведомство обосновало иск тем, что участники группы устроили "ряд акций, представляющих угрозу для безопасности государства", в том числе "танцы в храме Христа Спасителя и выбегание на поле финального матча ЧМ-2018 в Москве".

Pussy Riot – феминистская панк-группа, получившая известность во время протестов в России в 2011-2012 годов. Наиболее известной её акцией стал так называемый панк-молебен "Богородица, Путина прогони" в московском Храме Христа Спасителя.

Две участницы группы, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, были за него осуждены на два года колонии каждая по обвинению в хулиганстве. Впоследствии Pussy Riot устраивали акции с критикой российских властей и войны против Украины за границей, где сейчас находится большинство участниц и участников группы. Pussy Riot не имеет постоянного состава и функционирует скорее не как музыкальная группа, а как сообщество активистов.

Басманный суд Москвы в сентябре нынешнего года заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по делу о распространении так называемых фейков об армии России. Мария Алехина получила 13 лет лишения свободы, Тасо Плетнер – 11 лет, Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова – по восемь лет. Через адвокатов все подсудимые заявили, что не признают вину.

Уголовное дело было возбуждено из-за антивоенного клипа 2022 года "Мама, не смотри телевизор" и акции 18 апреля 2024 года в мюнхенском музее "Пинакотека современности". Во время перформанса участницы Pussy Riot критиковали войну России против Украины и называли Владимира Путина военным преступником.



В начале мая участницы Pussy Riot совместно с активистками украинского феминистского движения Femen провели акцию против участия России в Венецианской биеннале.