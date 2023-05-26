"Пусть в Кремле не расслабляются". России обещаны новые диверсии

При очередном массированном ударе по Украине в городе Днепр ракета попала в здание поликлиники; в России не менее двух беспилотников взорвались в центре Краснодара;

Армения и Азербайджан заявили об отсутствии территориальных претензий друг к другу. Означает ли это, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха будет урегулирован?

День независимости Грузии стал поводом для новых споров вокруг нынешнего политического курса страны;

Почему олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не стала использовать свою последнюю попытку на чемпионате России по легкой атлетике.

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