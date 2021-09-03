Путин: бизнес на Курилах освободят от части налогов на 10 лет

На Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим. Предпринимателей освободят от части налогов на 10 лет. Главное условие — не просто регистрация на Курильских островах, но и физическое присутствие бизнеса в регионе. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.
По словам российского президента, компании на Курилах освободят от налогов на прибыль, имущество, землю, также для них будут снижены страховые взносы и введены таможенные льготы. Воспользоваться ими смогут не только российские, но и иностранные компании, в том числе – "японские партнёры", сказал Путин .
Российские власти рассчитывают, что льготный налоговый режим на Курилах будет способствовать развитию островов и запуску перспективных проектов, прежде всего в таких областях как туризм, морекульутра и переработка.
В июле глава правительства России Михаил Мишустин предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов.
- Обнуление налогов на Курилах для привлечения инвесторов предлагал ещё в 2019 году губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев счёл идею интересной.
- СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.
- В 2018 году Владимир Путин подписал пакет законов о создании в России специальных административных районов (САР) в качестве альтернативы зарубежным офшорным зонам. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний.
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