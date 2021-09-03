Путин: бизнес на Курилах освободят от части налогов на 10 лет

На Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим. Предпринимателей освободят от части налогов на 10 лет. Главное условие — не просто регистрация на Курильских островах, но и физическое присутствие бизнеса в регионе. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

По словам российского президента, компании на Курилах освободят от налогов на прибыль, имущество, землю, также для них будут снижены страховые взносы и введены таможенные льготы. Воспользоваться ими смогут не только российские, но и иностранные компании, в том числе – "японские партнёры", сказал Путин .

Российские власти рассчитывают, что льготный налоговый режим на Курилах будет способствовать развитию островов и запуску перспективных проектов, прежде всего в таких областях как туризм, морекульутра и переработка.

В июле глава правительства России Михаил Мишустин предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов.