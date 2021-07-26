Правительство создаст на Курилах свободную таможенную территорию

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать на Курильских островах свободную экономическую территорию, чтобы острова стали более привлекательны для инвесторов. Об этом он заявил во время визита на остров Итуруп.

Среди мер — создание свободной таможенной территории, "чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары", и освобождение от налогов почти всех основных видов деятельности, "не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов. В частности, могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю, на транспортные средства, рассказал он. В то же время предлагаемые меры не коснутся налога на доходы физических лиц, уточнил Мишустин.

Мишустин считает, что эти предложения "были бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места". Премьер пообещал обсудить эти предложения с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне визита Мишустина на Курилы МИД Японии вызвал посла России в Токио Михаила Галузина, сообщает агентство "Киодо".

Обнуление налогов на Курилах для привлечения инвесторов предлагал еще в 2019 году на тот момент исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев счел идею интересной.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.