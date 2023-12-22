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Время Свободы

Путин был в курсе. WSJ о роли Патрушева в убийстве Пригожина

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 декабря

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Время Свободы - Темы дня 22.12.2022
by Радио Свобода

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В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли не менее 14 человек;

Рассказ об украинских военных, отражающих атаки российской армии на купянском направлении;

В будущем году власти России планируют набрать еще 400 тысяч контрактников – публикация Фариды Рустамовой;

По данным газеты WSJ, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев является главным организатором убийства Евгения Пригожина;

Кто выигрывает в российско-украинской кибервойне;

Возможно ли возобновление работы киевского аэропорта Борисполь и других аэропортов Украины?

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