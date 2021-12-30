Путин дал гражданство России неформальному советнику Рейгана

Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице и бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Соответствующий указ российский президент подписал 30 декабря.

Сюзанне Масси 90 лет. Она исследователь истории России и автор книги "Земля Жар-птицы: красота древней России". Считается, что Рейган заинтересовался Масси после прочтения её произведения. Президент и писательница встретились в Белом доме. После этого она стала неформальным советником Рейгана по взаимодействию с Советским Союзом.

Масси помогала американскому президенту в подготовке встреч с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Женеве и Рейкьявике в середине 1980-х годов. Считается, что именно Масси научила Рейгана говорить по-русски фразу "доверяй, но проверяй".

В мае 2021 года Масси обратилась к Путину с просьбой дать ей российское гражданство. Тогда она сказала, что посвятила много лет сближению двух стран. Позднее Масси отметила, что паспорт ей нужен в том числе и для написания в России книги.