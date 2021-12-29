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Путин предложил лишать гражданства за преступления

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму закон "О гражданстве РФ". В нём глава государства предложил изменить критерии получения и лишения российского гражданства. Текст закона размещён в электронной базе Госдумы.

Путин предлагает ввести институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Также предлагается лишать приобретённого гражданства за тяжкие преступления, например терроризм, преступления связанные с наркотиками и преступления против государства. Путин предложил передать МВД полномочий по прекращению российского гражданства.

В законе говорится о процедуре упрощённого получения гражданства России. Она распространяется на 20 категорий, среди которых: граждане бывшего СССР и их дети, граждане иностранных государств, чьи близкие родственники-россияне проживают на территории России, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза. В законе предлагается предоставлять упрощенное гражданство при наличии в браке одного общего ребенка.

Путин также предлагает расширяются полномочия президента России в вопросах связанных с лицами, которые имеют право получить гражданство в упрощенном порядке. Глава государства сможет определять такие категории лиц в любых целях, а не только в гуманитарных. Президент также получит возможность прекращать гражданства детей, которые находятся под опекой граждан иностранных государств, независимо от места их проживания.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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