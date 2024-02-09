Президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону намекнул на готовность обменять находящегося в российской тюрьме по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Путин заявил, что Гершкович работал "в интересах американских спецслужб" и был взят "с поличным", когда "получал секретную информацию на конспиративной основе". Это, по мнению российского президента, называется шпионажем, однако он согласен, что держать Гершковича в российской тюрьме нет никакого смысла и вопрос надо решить "по каналам спецслужб". Российский президент, дал понять, что обмен Гершковича возможен, если будет встречное движение со стороны США. "Ну только надо договариваться", - добавил Путин и тут же рассказал "историю человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита" и теперь "отбывает срок в стране-союзнике США".

Российский президент имеет в виду Вадима Красикова (он же Вадим Соколов), предположительно, сотрудника российских спецслужб, пожизненно осуждённого в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.

Суд в Германии установил, что россиянин действовал по заказу Москвы, и назвал убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году актом государственного терроризма. Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает.

Москва потребовала добавить приговорённого к пожизненному заключению в Германии россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными между США и Россией. Об этом летом 2022 года сообщил канал CNN со ссылкой на многочисленные анонимные источники, знакомые с обсуждением сделки.

В сентябре прошлого года Wall Street Journal писала, что поручение добиваться освобождения Красикова дал лично Владимир Путин. Этим вопросом занимается секретарь Совбеза Николай Патрушев. Имя Красикова, как утверждает издание, звучало на переговорах об обмене граждан США Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с весны 2023 года находится в московском СИЗО по такому же обвинению.