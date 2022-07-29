Москва потребовала добавить приговорённого к пожизненному заключению в Германии россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными между США и Россией. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на многочисленные анонимные источники, знакомые с обсуждением сделки.

Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осуждён в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал его преступление актом государственного терроризма. Убитый — бывший чеченский полевой командир с грузинским гражданством Зелимхан Хангошвили.

В обвинительном заключении на суде против Красикова сказано, что заказчики хотели отомстить Хангошвили за участие в прошлых конфликтах с Россией. Уже после убийства президент России Владимир Путин заявил, что Хангошвили был одним организаторов взрывов в московском метро (никаких доказательств этому представлено не было).

Согласно информации CNN, Москва хочет, чтобы россиянин включён в предложенную США сделку по обмену двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана на осуждённого за торговлю оружием Виктора Бута. Как утверждается, предложение включить Красикова в сделку было передано в июле через неофициальный канал связи, который используется ФСБ.

Сделку затрудняет то, что Красиков приговорён судом в Германии, а не в США. Но, как сообщил каналу высокопоставленный правительственный источник в ФРГ, Вашингтон поинтересовался у Берлина о возможности обмена. Тема пока не обсуждалась на высшем уровне.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал возможный обмен заключёнными с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он назвал разговор “прямым и откровенным”. В официальном сообщении МИД России сказано, что российский чиновник предложил вести переговоры непублично.

Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает и материал CNN по состоянию на момент публикации новости не комментировала.