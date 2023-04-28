Путин и говоруны. Галина Сидорова – о кремлёвском наступлении

Преступная война всё чудовищней и, что самое ужасное, привычнее. Затеявший её режим в этой ситуации делает всё, чтобы большая часть российского общества продолжала находиться в оцепенении или в блаженном выученном неведении. Для кого-то из россиян до сих пор нет войны с Украиной, нет гробов, нет похоронок. Нет массовых захоронений. Нет электронных повесток. Нет преступлений "наших мальчиков" на территории соседнего государства. Но продолжение жизни в режиме "А что случилось?" не терпит действий, выбивающихся из привычного порядка вещей. К примеру, отмена парада на 9 мая с традиционными прибамбасами, уже заметно – ждут объяснений.

Пока ВСУ готовится к наступлению на фронте, путинское чиновно-пропагандистское воинство атакует собственных граждан. Для активных и просто думающих – россыпь административок и уголовных дел: фейки, дискредитация, экстремизм, терроризм, для особо отличившихся – госизмена. Сроки от штрафа до пожизненного. "Хочу ли я сталинских репрессий? Я хочу!" – депутат Государственной думы Андрей Гурулёв предлагает немедленно "ввести понятие "враг народа".

Путинские говоруны "наговаривают" себе на пожизненные сроки заключения

Для значительной части россиян внутренние "издержки режима", как и ужасы агрессии против Украины, – не про них, этих граждан. И всё-таки: чем дольше длится преступная война, тем чаще "неприятные неожиданности" по каплям просачиваются в зомбированное общество. А значит, для обработки населения требуются говоруны. И я сейчас не о двойниках Путина – один из самых известных на просторах интернета – как раз по кличке "Говорун" (другой – "Банкетный"). Я о говорунах в прямом смысле.

Все основные чиновники режима, а не только штатные госпропагандисты, так или иначе, обязаны отныне выполнять эту важную миссию – стать мини-министрами пропаганды – забалтывать, лгать и объяснять свою ложь. Собственно, других свойственных их должностям функций у них всё меньше, рычаги-то в Кремле. Зато администрация президента прямо-таки исходит креативом, придумывая мероприятия – особенно со школьниками и студентами, на которые чиновники высаживаются целыми десантами, как это было в конце апреля в ходе просветительского марафона "Знание. Первые", проходившего в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Прекрасная возможность для распила денег, ну и для выгодного отчёта перед Самим, который в последнее время с особым вниманием присматривается к новоиспеченным "пионерам". Причём главное здесь – точно знать, о чём трезвонить, а что замачивать (как, к примеру, это было со свежевведёнными электронными повестками призывникам).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так себе говорун. Даже начальник как-то сказал про него, что, мол, "несёт какую-то пургу". Зато Сергей Кириенко очень качественно задвигает про "реальную войну Запада против России" и "попытки оторвать нас от нашей истории". Заместитель председателя Совета безопасности России и дважды "экс" Дмитрий Медведев бодро делится наблюдениями о "недрогнувшей руке Москвы", "больном мире на пороге ядерной войны" и ядерном оружии как "той самой скрепе, которая собирает российское государство".

Но опережает всех в этом безумном марафоне, конечно, профессионал. В специально пошитой для таких случаев форме цвета хаки с нашивками "Соловьёв" на груди и рукаве, сверля глазами аудиторию, он патетически вещает про "бомбёжки Донбасса". Под конец отвечает на вопрос "Когда мы победим, и каких целей мы хотим достичь"? Про цели скромно ссылается на верховного главнокомандующего: денацификацию, демилитаризацию, недопущение в НАТО, а главное, "безопасность наших границ на поколение вперёд". Дальше хорошо подготовленная импровизация: "Когда мы победим – а это важно? Нет, ну серьёзно, важно сказать дату? Мы победим, когда враг не сможет нам угрожать. Может ли человек вообще победить? Это же вечная борьба – ты же постоянно борешься с собой за совершенствование себя". Ну и главное под завязку: "Наши деды думали, что они победили и всё закончилось, а нам приходится доделывать их работу. Мы победим вовремя – придёт время, и мы победим. Просто в этот раз мы не повторим ошибок. Придя в Париж, мы не уберём свои войска из Парижа, поверив их стенаниям. Мы не откажемся от военных баз в Финляндии (советская военно-морская база на территории Финляндии существовала с 1944 по 1956 год на полуострове Порккала. – Прим. РС). Мы не выведем войска из Германии. Если нам пообещали японские острова, мы их заберём..."

С каждым днём режим без будущего пытается всё крепче вцепиться в это самое будущее, заразить собственным безумием своих детей. Надо же как-то заставить их брать эти электронные повестки и бежать в военкомат или, на худой конец, по призыву генерал-депутата Андрея Картаполова отправляться в добровольные пограничники в рядах народных дружин! В определённом смысле даже хорошо, что путинские говоруны сегодня "наговаривают" себе на пожизненные сроки заключения в недалёкой перспективе. Плохо, что атакам отравленных слов подвергаются те, кого с детского сада и со школы учат внимать взрослым дяденькам, не подвергая сомнению их имперский бред.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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