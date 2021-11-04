Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет

Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября в ходе онлайн-заседания высшего совета Союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства.
Этот документ, как сообщает РИА Новости, утверждает 28 так называемых союзных программ, одобренных в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики.
Кроме того, лидеры России и Беларуси утвердили совместную военную доктрину.
Документ подписан в российский государственный праздник - День народного единства. Путин во время подписания находился в аннексированном Севастополе.
Переговоры об углублении интеграции вошли в завершающую фазу после того, как Лукашенко удалось подавить массовые выступления против его власти летом и осенью прошлого года.
В союзные программы не вошли инициативы, связанные с политической интеграцией, включая создание наднациональных союзных структур власти.
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