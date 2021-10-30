Белорусские власти заблокировали доступ к российскому информационному агентству REGNUM. Издание освещает события в странах бывшего СССР с прокремлёвских позиций. Оно стало первым полностью российским СМИ, доступ к которому закрыт Минском. До этого власти закрывали доступ к сайту "Комсомольской правды", редакция белорусской версии которой находилась внутри страны.

На блокировку "Регнума" обратило внимание 30 октября "Европейское радио". Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, с их точки зрения, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.

Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным и независимым СМИ, включая сайты редакций Радио Свобода и телеканал Настоящее время. Прогосударственная российская "Комсомольская правда" была вынуждена прекратить работу в республике после того как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.