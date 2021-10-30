Белорусские власти заблокировали доступ к российскому информационному агентству REGNUM. Издание освещает события в странах бывшего СССР с прокремлёвских позиций. Оно стало первым полностью российским СМИ, доступ к которому закрыт Минском. До этого власти закрывали доступ к сайту "Комсомольской правды", редакция белорусской версии которой находилась внутри страны.
На блокировку "Регнума" обратило внимание 30 октября "Европейское радио". Причины такого решения не раскрывались. Авторы агентства неоднократно критиковали белорусские власти за антироссийскую, с их точки зрения, политику и призывали к более тесной, вплоть до присоединения, интеграции Москвы и Минска.
Ранее белорусские власти блокировали доступ к западным и независимым СМИ, включая сайты редакций Радио Свобода и телеканал Настоящее время. Прогосударственная российская "Комсомольская правда" была вынуждена прекратить работу в республике после того как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал.
- Минск усилил давление на прессу и представителей гражданского общества в стране после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда оппозиция, несогласная с официальными результатами выборов, провела серию массовых акций протеста. Несмотря на это в шестой раз победителем голосования был объявлен Александр Лукашенко.
- В стране заведены тысячи уголовных дел против нелояльных ему граждан, десятки тысяч вынуждены были эмигрировать. По оценке правозащитного центра "Весна" по состоянию на 30 октября в республике насчитается 831 политический заключённый.
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