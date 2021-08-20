Путин и Меркель обсудили Навального и Украину. Пресс-конференция

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они продолжались около трёх часов. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция. Её транслировал канал "Настоящее время":

Это последний визит Меркель в Москву в качестве федерального канцлера - после выборов в сентябре она должна покинуть пост. Путин, выступая со вступительным словом, сказал, что у него с Меркель были хорошие деловые отношения.

Одной из главных тем переговоров, по словам Путина, стала ситуация в Афганистане. Российский президент назвал "фактом" то, что представители движения "Талибан" взяли под контроль Афганистан, а также заявил о провале попыток "насадить демократию" в стране. Меркель выразила сожаление в связи с ситуацией в Афганистане, обратив особенное внимание на необходимость эвакуации из страны тех, кому грозит опасность.

Также лидеры России и Германии обсудили ситуацию в зоне конфликта в Донбассе. Меркель на пресс-конференции вновь подчеркнула, что Германия считает аннексированный Россией Крым территорией Украины.

Обсуждалась также Беларусь. Меркель осудила действия властей этой страны, которые способствуют нелегальной миграции в ЕС.

Речь шла также о поставках газа в Европу, включая "Северный поток-2" и транзит газа через Украину. По словам Путина, Россия готова обсуждать транзит газа через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт, но никаких гарантий продолжения поставок российский президент не дал.

Меркель в своём выступлении упомянула российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в российской колонии. По её словам, она подняла эту тему на переговорах с Путиным и потребовала освободить Навального, сославшись на решение ЕСПЧ. Приговор Навальному по делу "Ив Роше", по которому оппозиционер сейчас находится в колонии, она назвала неприемлемым. Меркель также подняла вопрос о трёх германских НКО, включённых в России в число "нежелательных организаций". Путин в своём выступлении Навального не упомянул.

Первый вопрос на пресс-конференции задал германский журналист. Он спросил о Навальном. Путин ответил, что "фигурант", как он назвал оппозиционера, осуждён не за политическую деятельность, а за экономическое преступление. Преследования сторонников Навального в России он, как уже ранее делал, сравнил с преследованиями в США участников штурма Капитолия в январе нынешнего года. Отвечая на вопрос о статье Навального, посвящённой борьбе с коррупцией, в том числе и в окружении российского президента, Путин призвал не использовать борьбу с коррупцией "в политических целях". Отвечая на тот же вопрос, Меркель сказала, что борьба с коррупцией может быть частью политической борьбы. При этом, говоря о санкциях против коррупционеров, она отметила, что санкции могут вводиться против людей, которые уличены в каких-то конкретных нарушениях.

Меркель приехала в Россию в годовщину отравления Навального. Перед визитом представитель Меркель подтверждал, что канцлер поднимет вопрос о расследовании отравления и о ситуации Навального, который сейчас находится в колонии.