Путин обсудил с Орбаном возможную встречу с Трампом в Будапеште

Власти Венгрии подтвердили готовность принять возможную встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в пятницу, что в случае, если саммит состоится в Будапеште, власти страны обеспечат условия для въезда, пребывания и отъезда Владимира Путина. В пятницу Сийярто поговорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с Путиным.

В отношении российского лидера выдан ордер на арест Международного уголовного суда по подозрению в совершении военных преступлений в ходе войны в Украине. Венгрия заявила о выходе из-под юрисдикции суда, однако юридически пока продолжает оставаться его участником. Ранее страна уже принимала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС также выдал ордер на арест, и не арестовала его.

При этом для того, чтобы попасть в Венгрию, самолёт Владимира Путина должен пролететь над странами-участниками МУС, государствами НАТО и ЕС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сказал, что маршрут полёта "пока, конечно же, непонятен". В Евросоюзе против Владимира Путина введены санкции, однако, как уточнили в Еврокомиссии, они касаются ареста активов, но не запрета на поездки в страны ЕС.

Путин не посещал ЕС с момента широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Он, однако, был с визитом во входящей в НАТО Турции, а также в Соединённых Штатах, где в штате Аляска встречался 15 августа с президентом Трампом.

Как написал Орбан в соцсетях после разговора с Путиным, подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште идёт "полным ходом". По словам Пескова, даты возможного саммита ещё не определены, но есть стремление провести его в течение ближайших двух недель или чуть позже. Как подчеркнули и Сийярто, и Песков, многое будет зависеть от договорённостей глав внешнеполитических ведомств США и России Марко Рубио и Сергея Лаврова. Они должны встретиться на следующей неделе. В сообщении Кремля говорится, что "предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице".

О возможной встрече с Путиным в Будапеште Трамп заявил накануне после телефонного разговора с Путиным. После этой беседы президент США выразил оптимизм относительно возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Сегодня Трамп принимает в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского.

Венгрия входит в ЕС и НАТО, однако занимает особую позицию по отношению к войне, заявляя о том, что не намерена в неё вмешиваться, отказывая Украине в военной помощи и поддерживая контакты с Россией.



