Трамп сообщил о планах провести встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор в четверг с президентом России Владимиром Путиным был "весьма продуктивным". Трамп написал об этом спустя более полутора часов после того, как анонсировал в соцсети Truth Social начало беседы.

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что Успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах по прекращению войны Россия/Украина", - написал Трамп в Truth Social по итогам телефонного звонка.

Среди прочего Дональд Трамп сообщил, что он и Владимир Путин "много говорили о торговле между Россией и США после окончания войны в Украине". "В завершении разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи проведет госсекретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее. Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", - отметил в своём посте Трамп.

Говоря о намеченной на пятницу, 17 октября, своей встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп написал, что он и Зеленский обсудят его разговор с Путиным и "многое другое". Возможную поставку Киеву ракет "Томагавк" Трамп при этом не упомянул.

Ранее в четверг Дональд Трамп, сообщая о начавшемся телефонном разговоре с российским президентом, написал, что это будет "долгая беседа". Она стала их первым официальным разговором после контактов в августе, когда два лидера встречались на Аляске, а позднее говорили по телефону.

Специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в пятницу, что следующий саммит Россия-США состоится скоро. Разговор Путина и Трампа, по словам Дмитриева, был "продуктивным и позитивным, с ясным определением дальнейших шагов".

Президенты России и США в ходе телефонного разговора условились, что представители двух стран без промедления займутся подготовкой проведения саммита, например, в Будапеште, заявил, в свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, подготовка начнётся с телефонного контакта главы МИД России и госсекретаря США, который может состояться в ближайшие дни.

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан, который считается политическим союзником Трампа и одним из наиболее дружественных Кремлю европейских политиков, уже отреагировал в соцсетях на анонсированный саммит США-Россия в Будапеште. "Запланированная встреча американского и российского президентов - отличные новости для всех людей на планете, кто хочет мира. Мы готовы!", - написал Орбан в соцсети X.

На встрече в пятницу в Белом доме Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, будут говорить об укреплении украинской ПВО и предоставлении Киеву возможностей для дальнобойных ударов, в том числе, крылатыми ракетами "Томагавк".



На днях президент США, общаясь с журналистами, подтвердил, что он не исключает поставок Украине ракет "Томагавк", если войну в Украине не удастся закончить. При этом Дональд Трамп отметил, что вначале намерен обсудить поставку ракет с Россией.