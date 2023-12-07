Путин и Раиси обсудили в Кремле положение вокруг Газы и цены на нефть

Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил Запад в поддержке "геноцида", проводимого, как считают в Тегеране, против палестинцев в секторе Газа. Так агентство Reuters начало своё сообщение из Москвы о переговорах президента России Владимира Путина с президентом Ирана.

Череда встреч российского лидера с руководителями ОАЕ и Саудовской Аравии, где Путин побывал в последние сутки с визитами, продолжилась в четверг в Кремле переговорами президента России с иранским лидером. Сообщается, что Путин и Раиси провели вместе более пяти часов.

Открывая переговоры в Москве, как видно из телевизионной трансляции, ни российский ни иранский лидеры на упомянули растущее военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, отметило агентство Reuters.

Путин подчеркнул "большую важность" обсуждения положения на Ближнем Востоке, особенно на Палестинских территориях. Раиси ответил через переводчика: "Происходящее в Палестине и Газе - это геноцид и преступление против человечности". Иранский президент назвал "ещё более печальным" то, что эти события поддерживаются Соединёнными Штатами и Западом.

Путин сказал, что от вида страдающих и окровавленных детей в Газе "слёзы подступают к глазам", но западные правительства называют такие комментарии лицемерными на фоне гибели тысяч мирных жителей, погибших от рук путинской армии, говорится в публикации Reuters.