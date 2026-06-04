Зеленский опубликовал открытое письмо Путину

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его прекратить войну и начать прямые переговоры. Украинский лидер предложил провести личную встречу на нейтральной площадке с участием США и европейских стран.

"Не бойтесь выйти из войны – это главное, что от вас сейчас нужно", – написал Зеленский.

В письме он возложил ответственность за войну лично на Путина, заявив, что конфликт стал его сознательным выбором. "Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины", – говорится в обращении.

Зеленский утверждает, что российское общество все больше устаёт от последствий войны. По его словам, россиянам "не нравятся наши дроны и ракеты", "не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен", а также "не нравится, что вашей войне не видно конца".

Президент Украины также заявил, что Россия несёт тяжелые потери на фронте. "Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян", – написал он.

Отдельно Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой. По его словам, встреча могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.

"Украина предлагает окончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы — так было всегда", – заявил он.

В качестве первого шага Зеленский предложил полное прекращение огня на время переговоров, обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также возвращение гражданских лиц и детей, вывезенных в ходе войны.

"Следует определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян", – написал Зеленский.

"Хватит войны. Украина предлагает окончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны", – подчеркнул президент Украины.

В завершение обращения Зеленский предупредил, что в случае отказа от переговоров Украина продолжит сопротивление при поддержке союзников. "Если вы лично не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование", – говорится в письме.

Кремль сообщение Владимира Зеленского пока не комментировал.