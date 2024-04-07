Путин к 75-летию присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ об этом опубликован на портале правовых актов. В нём говорится, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Матвиенко сегодня исполняется 75 лет. Вручать высокие награды к юбилеям - советская традиция, поддерживаемая и в современной России. К 70-летию Матвиенко была награждена высшим орденом Андрея Первозванного. Она также полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством.

Награды Матвиенко начала получать ещё в советские времена, в 1976 году, когда ей было 27 лет, ей вручили орден "Знак Почёта" (такой же орден есть и у Путина), а затем орден Трудового Красного знамени. Матвиенко тогда была секретарём Ленинградского обкома ВЛКСМ.

Совет Федерации она возглавляет с 2011 года, под её руководством высшая палата парламента неизменно одобряет инициативы властей. Дважды, в 2014 и 2022 году, Совет Федерации давал согласие на ввод российских войск в Украину.

Звание Героя труда, продолжающее традицию советского звания "Герой социалистического труда", было введено Путиным в 2013 году, с тех пор его были удостоены около 100 человек, среди которых, например, режиссёр Никита Михалков, депутат Госдумы, набравший на недавних президентских выборах чуть более 4% голосов, Николай Харитонов, ныне покойный бывший советский премьер Николай Рыжков.