Совет Федерации разрешил Путину использовать армию за рубежом

Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сообщает ТАСС. За это решение проголосовали 153 сенатора, документ вступает в силу с момента его принятия.
Замминистра обороны Николай Панков, выступая перед сенаторами, заявил: "Украинское руководство встало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня".
Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Совет Федерации исходит из того, что в "ДНР" и "ЛНР" будут направлены миротворческие силы. "Согласие на использование вооруженных сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации направлено на установление мира на Донбассе, направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну", – заявила Матвиенко во время заседания.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.
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