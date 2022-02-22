Совет Федерации разрешил Путину использовать армию за рубежом

Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сообщает ТАСС. За это решение проголосовали 153 сенатора, документ вступает в силу с момента его принятия.

Замминистра обороны Николай Панков, выступая перед сенаторами, заявил: "Украинское руководство встало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня".

Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Совет Федерации исходит из того, что в "ДНР" и "ЛНР" будут направлены миротворческие силы. "Согласие на использование вооруженных сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации направлено на установление мира на Донбассе, направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну", – заявила Матвиенко во время заседания.