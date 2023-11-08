Контрактники и добровольцы не вернутся из армии РФ до конца войны

Президент России Владимир Путин на встрече российскими блогерами и сотрудниками СМИ, пишущими о войне в Украине, заявил, что добровольцы и контрактники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, не вернутся домой до их окончания - вне зависимости от того, на какой срок они заключали договоры с Минобороны или когда были мобилизованы.
Об этом сообщил один из участников встречи Александр Сладков. Официальная стенограмма встречи не публиковалась.
Издание Сибирь.Реалии отмечает, что юридически не отпускать контрактников возможно из-за отсутствия указа об окончании так называемой частичной мобилизации, которую Путин объявил в сентябре прошлого года. Вместе с указом был введён запрет покидать место службы военным, у которых на тот момент были действующие контракты с Минобороны. Теперь же речь, судя по словам президента, идёт о всех участниках боевых действий.
Среди оснований для увольнения со службы остаются ранения, болезни, достижение предельного возраста или рождение в семье третьего ребенка.
- В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не будет ротации мобилизованных – это значит, что призванные по мобилизации тоже будут обязаны находиться в зоне военных действий до их окончания. Это вызвало бурное негодование у групп родных и близких мобилизованных, которые регулярно обращаются к властям с просьбами вернуть военных с фронта и вместо них набрать новых.
- Накануне в Москве родственницы мобилизованных, в общей сложности около двадцати женщин, вышли на митинг в центр города, выступив против неограниченного срока пребывания своих близких в зоне боевых действий в Украине.
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