Контрактники и добровольцы не вернутся из армии РФ до конца войны

Президент России Владимир Путин на встрече российскими блогерами и сотрудниками СМИ, пишущими о войне в Украине, заявил, что добровольцы и контрактники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, не вернутся домой до их окончания - вне зависимости от того, на какой срок они заключали договоры с Минобороны или когда были мобилизованы.

Об этом сообщил один из участников встречи Александр Сладков. Официальная стенограмма встречи не публиковалась.

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что юридически не отпускать контрактников возможно из-за отсутствия указа об окончании так называемой частичной мобилизации, которую Путин объявил в сентябре прошлого года. Вместе с указом был введён запрет покидать место службы военным, у которых на тот момент были действующие контракты с Минобороны. Теперь же речь, судя по словам президента, идёт о всех участниках боевых действий.

Среди оснований для увольнения со службы остаются ранения, болезни, достижение предельного возраста или рождение в семье третьего ребенка.