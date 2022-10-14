Путин: мобилизационные мероприятия могут завершиться через 2 недели

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время, ориентировочно в течение двух недель, мобилизационные мероприятия в России будут завершены. По его словам, сейчас по мобилизации уже призваны более 220 тысяч человек.

Путин дал пресс-конференцию в Казахстане, где завершился саммит СНГ.

Как заявил Путин, власти не намерены увеличивать запланированное число мобилизованных, и оно должно составить ранее объявленные 300 тысяч.

Путин также прокомментировал первые случаи гибели мобилизованных на фронте в Украине. Он сказал, что сейчас на фронте уже находятся 16 тысяч мобилизованных. По словам Путина, это не противоречит ранее данным обещаниям о том, что мобилизованные будут обучаться перед отправкой на фронт, поскольку сроки такого обучения исчисляются днями. При этом ранее представители властей утверждали, что мобилизованные будут обучаться не менее месяца.

Путин также сказал, что у России нет планов уничтожения Украины, а также выступил против "отмены" украинской культуры, сказав, что многие в России любят украинские песни. Аннексию Россией территорий на юге Украины он объяснил, в частности, необходимостью обеспечить водоснабжение Крыма, ни на какие референдумы он при этом не ссылался. Путин также заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые Россия наносила в понедельник и вторник. Согласно заявлению российского президента, удары 10–11 октября ставили целью уничтожение 29 инфраструктурных объектов, из них уничтожено 22.

Прямое участие войск НАТО в войне в Украине, по словам Путина, может привести к "глобальной катастрофе". Российский президент также сказал, что сейчас не видит смысла в переговорах с президентом США Джо Байденом.

Путин также сказал, что у России пока нет информации о том, как именно взрывчатка, которая, по данным российских властей, была использована для подрыва Крымского моста, попала из Одессы в Болгарию.