В Украине погиб мобилизованный сотрудник правительства Москвы 

В Украине погиб сотрудник правительства Москвы, 28-летний Алексей Мартынов, который был мобилизован 23 сентября и попал на фронт спустя несколько дней после мобилизации, сообщила в своём телеграм-канале заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Мартынова она назвала "начальником отдела в правительстве Москвы" и "другом и коллегой" её близких друзей, подчеркнув, что погибший не имел никакого боевого опыта. Лосева опубликовала фотографию из морга, на которой датой смерти Мартынова значится 10 октября. Подробностей гибели мобилизованного заместитель главреда "России сегодня" не привела.

Радио Свобода не удалось найти в открытом доступе подтверждение информации о том, что Алексей Мартынов является начальником отдела в московском правительстве.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку.

Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.

В четверг официально стало известно о первых пяти мобилизованных россиянах, погибших во время боевых действий в Украине. Выяснилось, что их перебросили на передовую без какой-либо подготовки.