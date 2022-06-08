Представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко. Сам он мог заявить, что вхождение как минимум Херсонской области в Россию будет проведено по примеру Крыма, но официальные источники не приводят эту цитату напрямую.

После вторжения в Украину Россия контролирует большую часть Херсонской области Украины вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остаётся под украинским контролем. Кириенко посетил их во вторник, 7 июня. Сначала он прибыл в Херсон, а после этого — в Мелитополь, крупнейший город на контролируемой Россией части Запорожской области.

В Херсоне представители оккупационной российской администрации уже несколько раз заявляли, что рассчитывают, что регион будет аннексирован Россией. Вечером во вторник, пересказывая общение с Кириенко во время визита в город, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что "включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма". Государственные агентства не приводили это как прямую цитату, оставляя возможность, что это слова не Кириенко, а Кастюкевича, — обращает внимание издание The Bell.

Назначенная Россией руководить Мелитополем Галина Данильченко после встречи с Кириенко заявила, что Россия в регионе остаётся "навсегда". "Теперь мы готовимся к референдуму", — заявила она. Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в области "принято консолидированное решение" провести референдум о вхождении в состав России.

В 2014 году по итогам референдума в Крыму и Симферополи к России был присоединён Крым. Перед этим регион объявил о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.

В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны.