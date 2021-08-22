Президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. Заявление сделано на предвыборном съезде "Единой России". В сентябре в России запланированы парламентские выборы.

По словам Путина, выплаты пенсионерам партия должна "проработать" после того, как сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. Президент не состоит в партии, однако участвует в её предвыборных мероприятиях. В воскресенье должна состояться его встреча с некоторыми кандидатами ЕР на выборах. Участники встречи перед этим отсиживались в карантине, — передавали РБК и Znak.com.

В начале июля Путин подписал указ о выплатах пособий семьям с детьми. На одного ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет было предложено выделить 10 тысяч рублей. Выделение этих денег он проанонсировал в ходе прямой линии в июне. На следующий год это пособие не запланировано.