Кандидаты в Госдуму от "Единой России" отправлены в карантин перед встречей с президентом страны Владимиром Путиным на съезде партии. На карантине находятся в том числе представители федеральной пятёрки списка. Об этом пишут РБК и Znak.com.

Встреча с кандидатами запланирована на 22 августа, писала ранее газета "Коммерсантъ". Всего в мероприятии примут участие около 30–35 человек. В том числе: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Находятся ли на карантине все возможные участники встречи — неизвестно. Все мероприятия с Шойгу были на этой неделе перенесены в онлайн-формат. В то же время у Лаврова ещё 17 августа посещал Калининградскую область. Сообщается, что из федеральной пятёрки на карантине находится как минимум Шмелёва.

В сентябре издание "Проект" рассказывало, что на карантин перед встречами с Путиным отправляются не только обслуживающий его персонал, но и все российские чиновники и официальные лица, которые должны с ним встретиться.

Русская служба Би-би-си сообщала, что для пилотов, возящих президента, забронированы карантинные номера до весны 2022 года. В марте пресс-служба Кремля заявляла, что Путин вакцинировался, позднее он уточнил, что препаратом "Спутник V". Однако фотографии или видеосъёмка процедуры публике не предъявлялись.