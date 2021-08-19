Кандидаты в Госдуму от "Единой России" отправлены в карантин перед встречей с президентом страны Владимиром Путиным на съезде партии. На карантине находятся в том числе представители федеральной пятёрки списка. Об этом пишут РБК и Znak.com.
Встреча с кандидатами запланирована на 22 августа, писала ранее газета "Коммерсантъ". Всего в мероприятии примут участие около 30–35 человек. В том числе: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Находятся ли на карантине все возможные участники встречи — неизвестно. Все мероприятия с Шойгу были на этой неделе перенесены в онлайн-формат. В то же время у Лаврова ещё 17 августа посещал Калининградскую область. Сообщается, что из федеральной пятёрки на карантине находится как минимум Шмелёва.
В сентябре издание "Проект" рассказывало, что на карантин перед встречами с Путиным отправляются не только обслуживающий его персонал, но и все российские чиновники и официальные лица, которые должны с ним встретиться.
Русская служба Би-би-си сообщала, что для пилотов, возящих президента, забронированы карантинные номера до весны 2022 года. В марте пресс-служба Кремля заявляла, что Путин вакцинировался, позднее он уточнил, что препаратом "Спутник V". Однако фотографии или видеосъёмка процедуры публике не предъявлялись.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.