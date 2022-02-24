Путин на встрече с бизнесом: операция против Украины - "вынужденная мера"

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Российского союза промышленников и предпринимателей прокомментировал военную операцию против Украины, которая была начата в ночь на четверг по его приказу.

Путин назвал вооружённое вторжение "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе" - сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

Страны Запада неоднократно заявляли, что НАТО не представляет угрозы для России, и предлагали Москве переговоры.

При этом Путин сказал, что Россия "остаётся частью глобальной экономики" и сказал, что бизнесу дадут "больше свободы". Он признал, что в связи с вторжением в Украину против России скорее всего будут введены серьёзные экономические санкции.

Начало встречи транслировалось по телевидению. Это необычно, ранее такие встречи проходили за закрытыми дверями.