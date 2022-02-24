Путин на встрече с бизнесом: операция против Украины - "вынужденная мера"

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Российского союза промышленников и предпринимателей прокомментировал военную операцию против Украины, которая была начата в ночь на четверг по его приказу.
Путин назвал вооружённое вторжение "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе" - сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Страны Запада неоднократно заявляли, что НАТО не представляет угрозы для России, и предлагали Москве переговоры.
При этом Путин сказал, что Россия "остаётся частью глобальной экономики" и сказал, что бизнесу дадут "больше свободы". Он признал, что в связи с вторжением в Украину против России скорее всего будут введены серьёзные экономические санкции.
Начало встречи транслировалось по телевидению. Это необычно, ранее такие встречи проходили за закрытыми дверями.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.