Путин наградил главу Госдумы Вячеслава Володина орденом

Президент России Владимир Путин наградил главу Госдумы Вячеслава Володина, которому 4 февраля исполнилось 60 лет, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщил Кремль.

Путин присвоил Володину награду "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу".

Володина награждали орденом IV и III степени в 2006 и 2012 годах соответственно.

Володин занимает пост председателя Госдумы с осени 2016 года. До этого он работал в администрации президента и руководил аппаратом российского правительства.

Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени одна из самых высоких наград в России. По состоянию на начало 2024 года орденом награждены более 120 человек.