Путин наградил мать главы Чечни знаком отличия "За благодеяние"

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" мать главы Чечни Аймани Кадырову. Награда присуждена ей "за вклад в благотворительную и общественную деятельность", сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Аймани Кадырова - президент регионального общественного фонд имени Ахмата Кадырова. Он включен в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского". Это список Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.

Ранее сообщалось, что Аймани Кадырову наградили нагрудным знаком "За отличие в службе ГИБДД l степени"; в 2005 году ее объявили "Человеком года" в Чечне; в том же году она стала почетным гражданином Чеченской республики; указом президента России в 2008 году награждена орденом Дружбы народов.

Деньги фонду имени Ахмата Кадырова перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты "Коммерсантъ", бюджетники и предприниматели из Чечни, которых принуждают делать взносы. Состояние фонда на 2018 год оценивалось в два миллиарда рублей.

Кавказ.Реалии писал, что большинство проектов, приписываемых фонду им. Ахмата Кадырова, на самом деле финансировались из государственного бюджета.

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в 2020 году отчитался перед Минюстом о поступлении иностранного финансирования - "из Абу-Даби". По российскому законодательству, некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и участвуют в политической деятельности, обязаны регистрироваться как "иностранные агенты".