Путин наградил сепаратиста Моторолу орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о награждении посмерно орденом Мужества Арсена Павлова, полевого командира сепаратистов "ДНР", известного как Моторола. Указ опубликован на портале правовой информации.

Моторола, гражданин России, получивший известность во время боёв в Славянске весной 2014 года, погиб в Донецке в 2016 году в результате подрыва взрывного устройства. Награждён он с формулировкой "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников".

Кто именно ставил Мотороле задачи и какие - из указа не следует. Павлов был одним из участников вооружённого отряда под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина), который в апреле 2014 года захватил украинский город Славянск. Стрелков, бывший офицер ФСБ, утверждает, что действовал по собственной инициативе. Отряды сепаратистов, однако, получали помощь от России.

Это второй случай награждения в России известного командира сепаратистов. Ранее преемник Моторолы на посту командующего так называемым батальоном "Спарта" Владимир Жога получил звание героя России - также посмертно. Жога погиб в 2022 году, уже после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. В день Победы 9 мая Путин встречался с его отцом, который сейчас командует "Спартой".