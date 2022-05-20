Путин наградил сепаратиста Моторолу орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о награждении посмерно орденом Мужества Арсена Павлова, полевого командира сепаратистов "ДНР", известного как Моторола. Указ опубликован на портале правовой информации.
Моторола, гражданин России, получивший известность во время боёв в Славянске весной 2014 года, погиб в Донецке в 2016 году в результате подрыва взрывного устройства. Награждён он с формулировкой "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников".
Кто именно ставил Мотороле задачи и какие - из указа не следует. Павлов был одним из участников вооружённого отряда под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина), который в апреле 2014 года захватил украинский город Славянск. Стрелков, бывший офицер ФСБ, утверждает, что действовал по собственной инициативе. Отряды сепаратистов, однако, получали помощь от России.
Это второй случай награждения в России известного командира сепаратистов. Ранее преемник Моторолы на посту командующего так называемым батальоном "Спарта" Владимир Жога получил звание героя России - также посмертно. Жога погиб в 2022 году, уже после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. В день Победы 9 мая Путин встречался с его отцом, который сейчас командует "Спартой".
- Ранее сообщалось, что Власти города Ухты в Республике Коми до конца мая могут принять решение о присвоении одной из городских школ имени Арсена Павлова. По словам главы администрации города Магомеда Османова, решение будет принято по итогам обсуждения в общественном совете при администрации. Имя Моторолы предполагается присвоить школе номер 13, в которой, как утверждается, он учился.
- В последние дни в ряде регионов России местные власти предложили переименовать или назвать улицы в честь других покойных командиров пророссийских сепаратистов – главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко и Владимира Жоги.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.