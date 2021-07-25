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Путин наградил своего друга Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством"

Юрий Ковальчук

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени бизнесмена Юрия Ковальчука, своего друга и одного из учредителей дачного кооператива "Озеро". Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Ковальчук, входящий в составленный Forbes список богатейших людей России на 47-м месте с состоянием более 3 миллиардов долларов, назван в указе общественным деятелем из Санкт-Петербурга. Награду он получил "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым". Компании Ковальчука владеют в аннексированном Крыму, в частности, винзаводами "Массандра" и "Новый свет" и рядом туристических объектов.

Ковальчук — давний знакомый и друг президента России. В 1990-е он вместе с Путиным и ещё рядом лиц из его окружения учредил кооператив "Озеро" в Ленинградской области. Его название стало нарицательным, поскольку многие из учредителей после прихода Путина к власти существенно разбогатели или стали высокопоставленными чиновниками.

Ковальчук один из главным акционеров банка "Россия", в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, и банк, и Ковальчука включили в санкционный список США. В заявлении министерства финансов США говорилось, что он является "личным кассиром" Владимира Путина.

Кроме Ковальчука, в списке награждённых более сотни человек. Среди них уполномоченный по правам ребёнка, входящая в федеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму Анна Кузнецова. Её наградили Орденом дружбы.

Телеканал "Дождь" также обратил внимание на то, что следователи Андрей Днепровский, Николай Ерофеев и Роман Видюков получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Днепровский расследовал дело «Оборонсервиса», Видюков — дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

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