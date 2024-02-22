Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин назвал слова Байдена в свой адрес "адекватной реакцией"

Владимир Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

Путин посчитал это "адекватной реакцией" на своё недавнее заявление о том, что для России на посту президента США предпочтительнее именно Байден, а не Дональд Трамп.

"Судя по тому, что Байден сейчас говорил, я был абсолютно прав... Он же не может сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог", - заявил Путин, подчеркнув при этом, что слова о предпочтительности Байдена он говорил для российской аудитории, а не для американской, и что он готов их повторить.

Заявление Байдена в адрес Путина прозвучало в четверг на конференции доноров Демократической партии в Сан-Франциско. Американский президент рассуждал при этом о климатических проблемах.

"У нас есть сумасшедший сукин сын, такой как этот Путин, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но угрозой существования человечества является климат", - произнёс Байден.

На заявление сражу же отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал слова Байдена "позорными" и "стыдными", которые, при этом, "вряд ли задевают" Путина.

Форум

Радио Свобода объявлено российскими властями нежелательной организацией. Комментарии могут рассматриваться как нарушение российского законодательства.
Обращение Юлии Навальной
Embed
Обращение Юлии Навальной

No media source currently available

0:00 0:29:35 0:00

Обращение Юлии Навальной

Тело не отдадут семье

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG