Путин назвал слова Байдена в свой адрес "адекватной реакцией"

Владимир Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

Путин посчитал это "адекватной реакцией" на своё недавнее заявление о том, что для России на посту президента США предпочтительнее именно Байден, а не Дональд Трамп.

"Судя по тому, что Байден сейчас говорил, я был абсолютно прав... Он же не может сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог", - заявил Путин, подчеркнув при этом, что слова о предпочтительности Байдена он говорил для российской аудитории, а не для американской, и что он готов их повторить.

Заявление Байдена в адрес Путина прозвучало в четверг на конференции доноров Демократической партии в Сан-Франциско. Американский президент рассуждал при этом о климатических проблемах.

"У нас есть сумасшедший сукин сын, такой как этот Путин, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но угрозой существования человечества является климат", - произнёс Байден.

На заявление сражу же отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал слова Байдена "позорными" и "стыдными", которые, при этом, "вряд ли задевают" Путина.