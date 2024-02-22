Байден назвал Путина "безумным сукиным сыном"

Президент США Джо Байден назвал "безумным сукиным сыном" президента России Владимира Путина на своём предвыборном мероприятии вечером 21 февраля.

"У нас есть такие безумные сукины сыны, как Путин и другие, и нам нужно всегда беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – сказал Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные выражения "вряд ли задевают" Путина, но унижают тех, кто их использует. Песков предположил, что со стороны Байдена это попытка "выглядеть голливудским ковбоем".

Изменение климата уже несколько десятилетий обсуждается как угроза для жизни на Земле. 2023 год стал самым тёплым в истории наблюдений. Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары.

Всё это приводит к гибели людей, животных и растений, разрушению домов и инфраструктуры, усилению миграции. По данным Всемирной метеорологической организации, за последние пятьдесят лет в мире произошло почти 12 тысяч стихийных бедствий. В результате погибли больше двух миллионов человек и неизвестное количество животных, мировой экономике был нанесён ущерб в 4,3 триллиона долларов без учёта косвенных потерь от катастроф.