Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода, который произошел 30 декабря. Об этом он заявил во время визита в госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, где лечат российских военных.

"То, что произошло в Белгороде, – это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы, как люди военные, знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", – сказал Путин.

Он в очередной раз заявил, что Россия наносит удары только по военным объектам, и пригрозил наращивать удары по Украине.

"Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется", – добавил Путин.