Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом

Последствия обстрела Белгорода, 30 декабря 2023 года
Последствия обстрела Белгорода, 30 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода, который произошел 30 декабря. Об этом он заявил во время визита в госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, где лечат российских военных.

"То, что произошло в Белгороде, – это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы, как люди военные, знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", – сказал Путин.

Он в очередной раз заявил, что Россия наносит удары только по военным объектам, и пригрозил наращивать удары по Украине.

"Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется", – добавил Путин.

  • 29 декабря территория Украины подверглась одной из самых масштабных российских атак за все время полномасштабной войны. Погибли около 40 человек, десятки – получили ранения. Накануне на заседании Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя заявлял, что в Украине не было бы жертв среди мирных жителей при российских обстрелах, если бы не действия украинской ПВО.
  • 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода – это был самый масштабный обстрел города за все время войны России против Украины. В результате 24 человека погибли, 108 получили ранения.
  • В тот же день российские войска обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадали 20 человек. Среди раненых – гражданин Великобритании, советник по безопасности, сопровождавший группу немецких журналистов.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG