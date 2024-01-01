Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода, который произошел 30 декабря. Об этом он заявил во время визита в госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, где лечат российских военных.
"То, что произошло в Белгороде, – это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы, как люди военные, знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", – сказал Путин.
Он в очередной раз заявил, что Россия наносит удары только по военным объектам, и пригрозил наращивать удары по Украине.
"Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется", – добавил Путин.
- 29 декабря территория Украины подверглась одной из самых масштабных российских атак за все время полномасштабной войны. Погибли около 40 человек, десятки – получили ранения. Накануне на заседании Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя заявлял, что в Украине не было бы жертв среди мирных жителей при российских обстрелах, если бы не действия украинской ПВО.
- 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода – это был самый масштабный обстрел города за все время войны России против Украины. В результате 24 человека погибли, 108 получили ранения.
- В тот же день российские войска обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадали 20 человек. Среди раненых – гражданин Великобритании, советник по безопасности, сопровождавший группу немецких журналистов.
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