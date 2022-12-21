Путин не будет оглашать послание в этом году – в нарушение Конституции

Президент России Владимир Путин не обратится с посланием Федеральному собранию в 2022 году, как того требует Конституция России.

"До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже по времени график идет очень напряжённый", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, послание состоится в следующем году, однако его сроки по-прежнему неизвестны.

В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

По словам Пескова, с Конституционным судом консультаций не было. Причину переноса он комментировать не стал. В СМИ утверждают, что это связано с обстановкой на фронте в Украине.