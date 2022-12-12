Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с журналистами", – сказал Песков. Он отметил, что президент делает это регулярно, в том числе в зарубежных поездках.

После своего вторжения в Украину Путин официально съездил за границу семь раз: в Иран и шесть стран СНГ.

В ноябре газета "РБК" писала, что в Кремле ещё не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным – на это среди прочего влияет ход войны в Украине. Вероятные даты "Прямой линии" с президентом, в ходе которой Путин с 2001 года отвечал на вопросы россиян, неоднократно переносились.

Состоится ли ежегодное послание Путина Федеральному собранию, также неизвестно. "По посланию надо уточнять", – сказал Песков. Ранее он сообщал, что подготовка к нему "начата давно".