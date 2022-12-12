Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вместе с тем мы рассчитываем, что президент всё-таки найдёт возможность пообщаться с журналистами", – сказал Песков. Он отметил, что президент делает это регулярно, в том числе в зарубежных поездках.
После своего вторжения в Украину Путин официально съездил за границу семь раз: в Иран и шесть стран СНГ.
В ноябре газета "РБК" писала, что в Кремле ещё не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным – на это среди прочего влияет ход войны в Украине. Вероятные даты "Прямой линии" с президентом, в ходе которой Путин с 2001 года отвечал на вопросы россиян, неоднократно переносились.
Состоится ли ежегодное послание Путина Федеральному собранию, также неизвестно. "По посланию надо уточнять", – сказал Песков. Ранее он сообщал, что подготовка к нему "начата давно".
- Большая пресс-конференция президента России традиционно проводится с 2001 года, когда Путин стал президентом. Не было её лишь однажды – в 2005 году.
- "Прямая линия" с Владимиром Путиным не проводилась в 2004 году, а в 2020 году была объединена с большой пресс-конференцией.
- По окончании мероприятий провластные СМИ фиксируют продолжительность общения Путина с людьми и количество заданных ими вопросов.
- В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
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