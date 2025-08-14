Путин не исключил договоренностей по ограничению стратегического оружия

Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к российско-американской встрече на Аляске в четверг провел совещание с членами высшего руководства России, а также с представителями правительства и администрации президента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно опубликованной МИД России протокольной съемке, перед началом заседания Путин сказал собравшимся, что хочет проинформировать их о ходе переговорного процесса по "украинскому кризису", а также "рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договорённости, представляющие интерес для всех вовлечённых в этот конфликт сторон, для того чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

Нынешний договор об ограничении стратегических наступательных вооружений между США и Россией - СНВ-3 - действует до 2026 года, однако в 2023 году Россия приостановила участие в нём. Договор предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля над ядерными вооружениями. Однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19 эти инспекции прекратились. 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, за что подверглась санкциям со стороны США. В августе 2022 года Россия отказала США в инспекции своих ядерных объектов, заявив, что из-за санкций российские инспекторы не могли получить транзитные визы для визитов в США. 31 января 2023 года Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении СНВ-3..21 февраля 2023 года Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре.







