Путин не поздравит Байдена с Днём независимости США

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Днём независимости США. Причина, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, – "недружественная" политика Вашингтона.
"В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", – сказал Песков. По его словам, сейчас поздравления вряд ли можно считать уместными, так как этот год "стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединённых Штатов".
- День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США от Королевства Великобритании.
- Официально Путин уже много лет не поздравляет президентов Грузии и Украины с Новым годом. Последнее новогоднее поздравление президенту Украины было направлено Виктору Януковичу в декабре 2013 года.
- В 2019 году Путин не поздравил Зеленского с вступлением в должность президента Украины "из-за его недружественной риторики".
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