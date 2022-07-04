Путин не поздравит Байдена с Днём независимости США

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Днём независимости США. Причина, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, – "недружественная" политика Вашингтона.

"В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", – сказал Песков. По его словам, сейчас поздравления вряд ли можно считать уместными, так как этот год "стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединённых Штатов".