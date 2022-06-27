Россия дошла до дефолта

Гость программы «Лицом к событию» - профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин.

Говорим о встрече глав семи развитых стран мира (G7)в Эльмау и о том, в каком положении сейчас находится Россия под санкциями, после дефолта по внешнему долгу. Как курс стран G7 на "бессрочную поддержку Украины" и новые санкции Запада изменят жизнь во все более изолируемой от "первого мира" России?

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