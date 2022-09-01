Путин не приедет на похороны Горбачёва – он простился с ним в морге

Президент России Владимир Путин попрощался с умершим президентом СССР Михаилом Горбачёвым в морге. Путин не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Прощание с Горбачёвым состоится в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома Союзов в Москве. По заявлению Пескова, на церемонии прощания будут "элементы государственных похорон", в частности – почётный караул. Горбачёв-фонд уточнил, что доступ в зал будет свободным для всех желающих.
Похороны Горбачёва пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена его супруга – Раиса.
- Михаил Горбачёв, единственный президент СССР, умер в московской больнице 30 августа в возрасте 91 года. Последнее время Горбачёв тяжело болел и почти не появлялся на публике.
- В годы своего правления Горбачёв проводил политику перестройки, которая привела к демократическим переменам в СССР и завершению холодной войны. Критики Горбачёва говорят, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.
- В 1990 году за свою деятельность во внешней политике Горбачёв был награждён Нобелевской премией мира.
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